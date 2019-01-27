2019/01/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:علن نادي الحدود الرياضي، اليوم الاحد، تعاقده مع لاعبين محترفين، لتعزيز صفوف فريقه الكروي.وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه تم التعاقد مع اللاعب المحترف السوري احمد البصير، لاعب المنتخب الأولمبي السوري ونادي النواعير، لتمثيل فريق الحدود بالدوري العراقي الممتاز.

واضاف البيان ان النادي تعاقد ايضا مع المحترف الإيفواري ابراهيما توريه، لاعب فريق بلدية المحلة المصري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يعزز صفوفه بمحترفين افريقي وسوري ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود يعزز صفوفه بمحترفين افريقي وسوري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).