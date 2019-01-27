ماكرون يبدأ زيارته إلى مصر من أبو سمبل

2019/01/27 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، بالتوجه إلى معبد أبو سمبل، جنوبي البلاد، في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد، وذلك قبل أن يتوجه إلى القاهرة.

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