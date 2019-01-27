2019/01/27 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث وتجري عملية جراحية جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/27 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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