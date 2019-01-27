ماكرون يبدأ جولته في مصر بزيارة معبد أبي سمبل قبل لقاء نظيره السيسي غدًا

2019/01/27 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر الأحد، بالتوجه إلى معبد “أبو سمبل” جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية، قبل أن يتوجه إلى العاصمة.

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