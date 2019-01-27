2019/01/27 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل قابلت أحداً من قبل يبدو لك سعيدًا طيلة الوقت للغاية؟ متفائل جدًا؟ قمة بالنشاط والحيوية بشكل دائم وعلى مدار اليوم وبشكل مفرط؟

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