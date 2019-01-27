نائب: الكتل السياسية تتفق على استبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية

2019/01/27 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري ، الأحد، أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على استبدال جميع المرشحين المطروحين للوزارات المتبقية، مشيرا إلى أن عطلة الفصل التشريعي ستكون الفيصل في حل جميع الخلافات المتعلقة بالكابينة الوزارية المتبقية.

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