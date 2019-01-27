إسرائيل تعترف بزعيم المعارضة رئيسا لفنزويلا

2019/01/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس يوم الاحد.



صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

قالت إسرائيل، الأحد، إنها تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، رئيسا للبلاد.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، “تنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا”.

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