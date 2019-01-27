2019/01/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحضرنا لكي اليوم أحد الوصفات العراقيه الشهيرة و طريقة عمل مشروب المحلبى الحار و هو من المشروبات الساخنة الشعبية بالعراق ، و الذي يناسب فصل الشتاء حيث نحتاج لتناول مشروبات تدفئ الجسم من وقت الى آخر خاصة فى الليل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرفي على طريقة عمل مشروب المحلبي الحار) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرفي على طريقة عمل مشروب المحلبي الحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).