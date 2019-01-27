إجراءات وقائية بشأن أمطار متوقعة وتحذير لسكان هذه المناطق من السيول

2019/01/27 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة الموارد المائية, الاحد, عن اتخاذها إجراءات عديدة لمواجهة السيول المحتملة نتيجة الامطار التي تتعرض لها البلاد خلال الايام القادمة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (27 كانون الثاني 2019), انه “من المتوقع أن تتركز الامطار بشكل كبير في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية المحاذية لايران”.وأضافت […]

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