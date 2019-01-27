على خلفية اقتحام المقر التركي .. إغلاق مكتب قناة NRT في دهوك

2019/01/27 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اغلقت السلطات الأمنية في محافظة دهوك، الأحد، المكتب الرئيسي لقناة NRT الكردية في المحافظة, على خلفية أحداث الاستيلاء على ثكنة عسكرية تركية يوم امس.وذكرت القناة اليوم (27 كانون الثاني 2019) أن :القوات الامنية صادرت جميع أجهزة البث والاتصالات في المكتب وقامت بإغلاقه”.وأكدت القناة أن “طاقمها المكون من خمسة اشخاص تم […]

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