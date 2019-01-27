مدافع أستراليا: أدعم الإمارات رغم الإقصاء من كأس آسيا

2019/01/27 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد مارك ميليجان، مدافع منتخب أستراليا، على أنه سيدعم المنتخب الإماراتي، من أجل التتويج ببطولة كأس أمم آسيا 2019، بالرغم من توديع منتخب بلاده منافسات البطولة القارية.

المنتخب الأسترالي ودع منافسات كأس آسيا، بعد الخسارة من الإمارات بهدف دون رد، في مباراة دور الربع نهائي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي.

ميليجان قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "أتمنى التوفيق لمنتخب الإمارات، بعد الفوز علينا في ربع نهائي كأس آسي".



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وأشاد ميليجان بالمدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارت، وقال: "المنتخب الإماراتي يستطيع الوصول إلى أبعد مدى بكأس آسيا".

مدافع منتخب أستراليا تابع: "بالطبع نشعر بخيبة أمل بعد الخروج من كأس آسيا، ولكنني أتمنى للمنتخب الإماراتي كل الخير".

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واختتم ميليجان تصريحاته قائلًا: "ما يحتاجه المنتخب الإماراتي هو مواصلة الدعم الجماهيري، وأتمنى لهم الحظ السعيد خلال المباراة المقبلة".

الإمارات ستواجه قطر مساء يوم الثاثاء المقبل، في دور النصف نهائي من بطولة كأس أمم آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.





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