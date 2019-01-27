شاهد .. مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات في الجزائر وتونس

2019/01/27 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في الجزائر واثنان آخران في تونس، جراء فيضانات

في العديد من مناطق البلدين، حسب ما أعلنت سلطاتهما.وأوضح جهاز الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، أنه "تم انتشال جثث

جميع الضحايا الخمسة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بعد أن جرفتهم المياه

في ولايات عنابة والطارف وتيزي وزو وتيبازة".ولقي شخصان مصرعهما، قبل يومين، في تيزي وزو وتيبازة، في المنطقة

المحيطة بالعاصمة، وشخصان آخران في عنابة، أول أمس الجمعة، وخامس في

الطارف في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع تونس، بحسب المصدر ذاته.ونفذت عمليات إنقاذ في أكثر من 17 ولاية، وتمت إغاثة مئة شخص في

الساعات الـ24 الماضية.ويستمر انقطاع حركة المرور في 30 طريقا في أكثر من عشر ولايات بسبب

هطول الثلوج.

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