اليمن : كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي بنجران

2019/01/27 | 18:55

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كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد زحفاً لمرتزقة الجيش

السعودي في نجران.

وأكد مصدر عسكري لوسائل الاعلام، أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا

بعون الله من كسر زحف للمرتزقة على مربع شجع تم خلاله التنكيل

بالمرتزقة رغم مشاركة الطيران الحربي والأباتشي لهم.وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت في وقت سابق اليوم صاروخا نوع

"زلزال 1" محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء

البقع قبالة نجران ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

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