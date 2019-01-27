مجلس واسط يختار غضنفر الشمري محافظا خلفا لمحمد المياحي

2019/01/27 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبَ مجلسُ محافظةِ واسط اليوم المرشحَ المستقلَ غضنفر الشمري محافظًا خلفًا لمحمد المياحي.

مراسلُنا افادَ بإَن المجلسَ صوَّتَ خلالَ جلستِهِ الطارئةِ التي عقدها اليومَ على اختيارِ

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