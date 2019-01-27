ألغام” ترامب في المنطقة تقود لحرب كارثية

2019/01/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مقال نشرته مجلة نيوزويك الأميركية أن ثمة العديد مما وصفها بالألغام التي نصبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، قد

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