فيورنتينا يعود بفوز ثمين من أرض كييفو

2019/01/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رباعية فيورنتينا كل من لويس مورييل (4) ووماركو بيناسي الذي طرد في الدقيقة 59 (26) وفيديريكو كييزا بثنائية (79 و86)، في حين دوّن ثلاثية كييفو ماريوز ستبينسكي (38) وسيرجيو بيليسييه (60 من ركلة جزاء) وفيليب دجورجيفيتش (89).بهذا الفوز صعد فيورنتينا إلى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 30 نقطة في حين ما يزال كييفو يعاني في ذيل الترتيب برصيد 8 نقاط.

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