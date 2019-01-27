بالتزامن مع تحرير منطقة الباغوز السوري طيران الجيش يكثّف طلعاته على الشريط الحدودي

2019/01/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد معاون مدير الشرطة النهرية في قيادة شرطة الانبار لقاطع قضاء حديثة النقيب سليمان الجغيفي، اليوم الاحد، بان طيران الجيش كثّف من طلعاته الجوية على

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