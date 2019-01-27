2019/01/27 | 18:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يمثلون جزءاً أصيلاً من المجتمع الكوردستاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: سنستمر بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمسيحيين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: سنستمر بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمسيحيين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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