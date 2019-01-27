وزارة الداخلية تؤكد اعتقال مدير مرور كركوك

2019/01/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الداخلية اعتقال مدير مرور كركوك العقيد شيرزاد احمد محمد بتهم تتعلق بتسجيل مركبات بشكل مخالف للتعليمات والقوانين.

وذكر مصدر امني ، انه ” تم إصدار امر من وزارة الداخلية برفع منشور مديرية مرور كركوك الذي تضمن نفي اعتقال مدير مرور كركوك اليوم “.واضاف ان” وزارة الداخلية أكدت خبر الاعتقال ومحاسبة المقصر بالتدخل في الشؤون القانونية “.





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