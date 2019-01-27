2019/01/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الموارد المائية تستعد لمواجهة الامطار الغزيرة المتوقعة

27/01/2019 18:33:00 PM |

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واع بغداد

افادت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الاحد، ان وزارة الموارد المائية، اكدت استعدادها لمواجهة الامطار الغزيرة المتوقع هطولها خلال الايام المقبلة، فيما حذرت المواطنين المتجاوزين على حوض نهر دجلة في المناطق من مدينة من الموصل الى سامراء من خطورة بقائهم في اماكنهم لاحتمال حدوث موجات فيضانية مرتقبة.

وقالت الخلية في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن الوزارة المعنية اتخذت اجراءات عديدة لمواجهة السيول المحتملة نتيجة تلك الامطار، فيما توقعت أن تتركز الامطار بشكل كبير في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية المحاذية لايران.

وتابع البيان، ان الوزارة استنفرت جهدها الالي والهندسي والبشري للسيطرة على السيول وامرارها بشكل امن الى السدود والخزانات لتعزيز الخزين المائي للوزارة وصولا الى مناسيب خزنية امنه، واطلاق المياه في نهر دجلة وتحويله الى منخفض الثرثار، مبينة ان محافظة بغداد ستشهد هطول امطار شديدة الى متوسطة، قد تسبب ارتفاعا بمستوى المياه داخل الاحياء السكنية، مشيرة الى أن الوزارة اوعزت بتسخير الجهد الالي لمساعدة دوائر البلدية والجهات المحلية بتصريف المياة الى الانهر والمبازل في بغداد والمحافظات.

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