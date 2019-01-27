ماي تواجه أسبوعا عاصفا آخر في البرلمان البريطاني

2019/01/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أسبوعا عاصفا آخر في البرلمان، حيث يخطط المشرعون لمعارضة حكومة الأقلية المحافظة في السيطرة على سياسة بريطانيا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت حدة المناورات السياسية، الأحد، قبل اعتزام البرلمان دراسة التعديلات، التي تهدف إلى تغيير مسار بريكست.

ولن يتم الإعلان عن جملة التعديلات، التي لن يجري التصويت عليها قبل يوم الثلاثاء، قبل ساعات من بدء مناقشات بريكست والتصويت.

ووضع العديد من التعديلات لتأخير خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار أو جعل “عدم التوصل إلى اتفاق” مستحيلا.

وقالت رئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي، نيكولا ستيرجن، الأحد، إن حزبها سيدعم مساعي تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوعين رفض البرلمان بشدة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن رئيسة الوزراء تسعى للحصول على مزيد من الدعم.

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