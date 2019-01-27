2019/01/27 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت – أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران حسن نصر الله أن عقدتين ما زالتا تحولان دون تشكيل الحكومة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصرالله: تشكيل الحكومة اللبنانية يحتاج إلى “دعاء”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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