نصرالله: تشكيل الحكومة اللبنانية يحتاج إلى “دعاء”

2019/01/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران حسن نصر الله أن عقدتين ما زالتا تحولان دون تشكيل الحكومة

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