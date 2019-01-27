باحث فرنسي: دوافع ثورة يناير بمصر أصبحت أكثر حضورا من قبل

2019/01/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الباحث الفرنسي ستيفان لاكروا لصحيفة ليبراسيون عن اللامبالاة التي يبديها النظام المصري إزاء مطالب الشعب على الرغم من الوضع الاجتماعي المتفجر،

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