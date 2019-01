الملكي يواصل انتصاراته – شاهدوا ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول

2019/01/28 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: مازن الريسواصل ريال مدريد انتصاراته ونجح في الانفراد بالمركز الثالث بعدما تجاوز مضيفه إسبانيول 4-2 يوم الأحد في الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.واستفاد ريال مدريد من تألق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة ليخطف انتصاره الثالث توالياً في الليغا ويرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر وثلاث نقاط عن إشبيلية الرابع.وسجّل بنزيمة ثنائية (4 و45+1) فيما تكفّل راموس الذي خرج بسبب الإصابة والبديل الويلزي غاريث بيل بهدفين (15 و67).وكان البرازيلي بابتيستاو صاحب الهدف الأول لإسبانيول ودوّن الفنزويلي روساليس الثاني (81) مستفيداً من طرد الفرنسي رافاييل فاران (72).ريال مدريد واسبانيول التغطية الخاصة- ريال مدريد يسيّر المباراة كما يريد من خلال احتفاظه بالكرة خاطفاً النقاط الثلاث.- (82) الفنزولي روساليس يسجل هدف تقليص الفارق وتقنية الفيديو تثبّت الهدف.

(74) كارفاخال يبعد برأسه كرة حائرة كادت تدخل مرمى كورتوا.

(72) طرد الفرنسي رافاييل فاران.

بنزيمة يمنح كارفاخال كرة مقشرة لإضافة الخامس لكن الحظ يعاند الأخير.

- (67) الويلزي غاريث بيل يسجل الرابع بعد مجهود فردي مميز.

(59) بنزيمة يفوّت على ريال مدريد فرصة الهدف الرابع بتسديدة مرت جانب المرمى.

(57) جملة تكتيكية رائعة ينهيها مودريتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دييغو لوبيز ببراعة.

(55) إيغليسياس يجرب المباغتة بكرة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى والألماني كروس يرد بذات الطريقة بعده بدقيقة.

- بنزيمة يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستفيداً من غياب الرقابة (45+1).- اللعب يرتكز في نصف الملعب مع أفضلية في السيطرة لصالح ريال مدريد الذي يقوم ببعض المحاولات الخجولة قبل لحظات على نهاية الشوط الأول.- (25) البرازيلي بابتيستاو يسجل هدف تقليص الفارق بعد لحظات من نجاح البلجيكي كورتوا في التصدي لمحاولة لذات اللاعب.- (15) راموس يضع الكرة برأسه في مرمى إسبانيول مانحاً الهدف الثاني للملكي.- هدف الفرنسي كريم بنزيمة يمنح ريال مدريد التقدم بمتابعته لكرة مرتدة من الحارس عقب مجهود فردي رائع من الكرواتي لوكا مودريتش (4).

البرازيلي فينيسيوس جونيور يبدأ فرص المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (2).

تشكليتا ريال مدريد واسبانيول

