2019/01/28 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر توقع يونس محمود النجم العراقي المعتزل فوز منتخب اليابان بالنسخة السابعة عشر في كأس أمم آسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول فبراير.

اللاعب المتوج بالبطولة الأسيوية مع منتخب العراق عام 2007 قال في تصريحاته لقناة الكأس القطرية: "أنا أصر على حديثي وأن اليابان ستتوج بالبطولة".

أليسون: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبريميرليج اختيارات المحررين باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم قبل ميسي..



أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019 مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 ..



ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

منتخب اليابان حامل لقب كأس الأمم الآسيوية عام 2011 سيلتقي بالمنتخب الإيراني يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من يناير في قبل نهائي البطولة.

أما نصف النهائي الآخر فسيجمع بين المنتخب المضيف الإمارات ومنتخب قطر يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يناير.

يذكر أن منتخب العراق كان قد ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الهزيمة من منتخب قطر بهدفٍ مقابل لا شيء.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود: اليابان ستتوج بكأس أمم آسيا) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود: اليابان ستتوج بكأس أمم آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).