مسؤول بريطاني: توقع عدم تمتع إيران بأي نفوذ في العراق ضرب من الخيال

2019/01/28 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن توقع عدم تمتع إيران بأي نفوذ في العراق ضرب من الخيال ,ولكن على العراق أن ينأى بنفسه عن الاعتماد الاقتصادي على إيران، ويعزز اكتفاءه الذاتي في مجال الطاقة.وزار بيرت العراق بعد نشاط دبلوماسي على مستو عال شهدته بغداد هذا […]

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