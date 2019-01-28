2019/01/28 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال تنظيم داعش يوم الأحد إنه قتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم شنه يوم السبت بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.جاء إعلان التنظيم في بيان نشر بوكالة أعماق التابعة له.ونفذ تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام الإسلامية في عام 2016، عددا من الهجمات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 30 جنديا في نيجيريا وتفجيرين في كنيسة بالفلبين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 30 جنديا في نيجيريا وتفجيرين في كنيسة بالفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).