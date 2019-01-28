التيار الإصلاحي بفتح: قرار تشكيل حكومة فصائلية سيعمق الانقسام السياسي

2019/01/28 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار اللجنة المركزية لفتح تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير والمستقلين سيعمق الانقسام السياسي، ويزيد من رقعة الخلافات، و”يبعدنا مجددا عن أي أفقٍ لاسترداد وحدتنا الوطنية ووحدة نظامنا السياسي”.

وقال التيار الإصلاحي، في بيان، “نعبر عن استهجاننا الشديد لقرار مركزية فتح، الداعي لتشكيل حكومة خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، ونرى أن هذا القرار لا يمكن له إلا أن يعمق الانقسام السياسي، ويستبق أي جهدٍ من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، بما فيها الجهود التي تبذلها على الدوام الشقيقة مصر، وكذلك ما تعتزم جمهورية روسيا الاتحادية القيام به قريبا”.

وأضاف “نؤكد على الموقف الدائم بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطياف شعبنا السياسية وكل القوى السياسية، ويسبق تشكيلها حوار يضم مكونات الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كي تستطيع أن تتصدى لصفقة القرن ومشاريع الاستيطان ومواجهة مخططات تصفية قضيتنا الوطنية”.

وتابع أن “حكومة تضم كل فصائل شعبنا هي الوحيدة المؤهلة للإعداد لانتخاباتٍ عامةٍ نزيهةٍ وشفافة وبعيدة عن الشبهات، وأن بديل ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك بنزاهة أي انتخاباتٍ قادمة”.

ودعا التيار كل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة إلى التصدي لمخطط تشكيل حكومة وفق مزاج مجموعةٍ ارتضت لنفسها أن تكرس الانقسام واقعاً أبدياً في حياة شعبنا، كما جدد دعوته إلى تشكيل جبهة إنقاذٍ وطني تقوم بواجبها نحو استعادة وحدة شعبنا واستكمال مشروعنا التحرري على أساس الوحدة والشراكة.

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