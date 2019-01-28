2019/01/28 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، الأحد، إنه تقرر مبدئيا عقد جولة أخرى من محادثات السلام بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة في 25 فبراير/ شباط بعد التوصل إلى مسودة اتفاق لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وقال المسؤول لرويترز، “اتفق الجانبان بصفة مبدئية على الاجتماع في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط”.

وتقضي مسودة الاتفاق، التي تم التوصل إليها بعد 6 أيام من المحادثات الأسبوع الماضي، بانسحاب القوات الأمريكية خلال 18 شهرا من التوقيع على الاتفاق المحتمل أن يضع نهاية للحرب بعد أكثر من 17 عاما من الغزو الذي قادته أمريكا لأفغانستان.

وقالت مصادر من طالبان، إن الحركة -الإسلامية المتشددة- قدمت ضمانات بأنها لن تسمح لتنظيمي داعش والقاعدة باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو مطلب أمريكي رئيسي.

وجاءت التقارير عن إحراز تقدم في الوقت الذي تواصل فيه طالبان هجماتها بشكل يومي تقريبا ضد الحكومة الأفغانية التي تحظى بدعم الغرب وضد قواتها الأمنية.

وعلى الرغم من وجود قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة والمساعدة لها، إلا أن طالبان تسيطر على نحو نصف أراضي أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يرفض الرد على انتقادات «لا قيمة لها» لنائبي رئيس الحكومة الإيطالية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يرفض الرد على انتقادات «لا قيمة لها» لنائبي رئيس الحكومة الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).