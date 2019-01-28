2019/01/28 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wjO1AGq7aBc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ميثم الحسيني & مهدي كاظم - 2019/1/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ميثم الحسيني & مهدي كاظم - 2019/1/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).