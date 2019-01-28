أليجري: أخطأت في توظيف إيمري كان وأتحمل المسؤولية

2019/01/28 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس بخطأ توظيفه للاعب الوسط إيمري كان خلال مواجهة لاتسيو في الجولة الـ21 للدوري الإيطالي.

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ولعب يوفنتوس شوطًا أول سيئًا للغاية لم يُحاول خلاله التسديد ولو لمرة واحدة ضد منافسه، لكنه استفاق في الشوط الثاني خاصة بعد مشاركة جواو كانسيلو وفيديريكو بيرنارديسكي ونجح في قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف 2-1.

المدرب قال عقب المباراة أنه دومًا ما واجه صعوبات- ضد لاتسيو في الأولمبيكو، لذا معاناة يوفنتوس اليوم لم تكن مفاجئة له، موضحًا أنه طلب من اللاعبين خلال شوطي اللقاء أن يُقللوا من الأخطاء ويُحسنوا من التمرير.

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مضيفًا "مشاركة كانسيلو وبيرنارديسكي جعلتنا أكثر تنظيمًا في الشوط الثاني.



أتحمل المسؤولية، لقد حاولت وضع إيمري كان أمام الدفاع وذلك كان قرارًا خاطئًا.



لا يمتلك التوقيت المناسب بعد، لذا وضعته في مركز صعب، بعدها وضعت بنتاكور بدلًا منه وسارت الأمور جيدًا".

أضاف حول البدلاء "اللاعبون القادمون من مقاعد البدلاء كانوا مهمين، كنت حزينًا لوضع بيرنارديسكي خارج التشكيل الأساسي لكن لدينا مباراة كبيرة ضد أتالانتا في كأس إيطاليا يوم الأربعاء القادم".

أليجري أوضح أن التمرير الخاطئ كان آفة فريقه في الشوط الأول، مضيفًا "كنا ندرك أهمية الفوز اليوم بعد تعادل نابولي مع ميلان، لقد أخبرت اللاعبين بأن الفوز سيكون خطوة للأمام، حتى لو لم نلعب جيدًا".

وعن حالة ليوناردو بونوتشي الذي غادر الملعب مصابًا، قال "كاحله انتفخ، سنرى ما الأمر، لكن لدينا مارتن كاسيريس.



ميراليم بيانيتش سيعود في وسط الأسبوع".

أحد الجماهير يهاجم ويليان أثناء أحتفاله بهدفه في شباك شيفيلد وينزداي 😬 pic.twitter.com/jgp7U6K7ru— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

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