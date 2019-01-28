2019/01/28 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد فشل في التخلص من أدريان رابيو لصالح توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا قد أعلن أنه لن يجدد عقده مع الفريق الذي سينتهي في يونيو المقبل، ليبتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأول في المباريات وإجباره على التدرب مع الفريق الرديف أحيانًا.

أليسون: مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبريميرليج اختيارات المحررين باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم قبل ميسي..



أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019 مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 ..



ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

النجم الفرنسي كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة وتوتنهام هوتسبر منذ أن أعلن رحيله عن ملعب حديقة الأمراء، وحاول السبيرز ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما أراده باريس سان جيرمان للاستفادة من مقابل مادي عند التخلي عن اللاعب بدلًا من مغادرته دون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن رابيو رفض مرة أخرى الانتقال لتوتنهام هوتسبر، وأنه يرحب بالانتقال لبايرن ميونيخ أو تشيلسي او ليفربول في ميركاتو الصيف.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابيو يرفض توتنهام للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابيو يرفض توتنهام للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).