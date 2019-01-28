18 قتيلا في اعتداء على كاتدرائية في الفيليبين تبناه تنظيم داعش

2019/01/28 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قتل 18 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا الأحد كاتدرائية جولو في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه في جنوب الفيليبين الذي ما زال معقلا لجماعة أبو سيّاف الإسلامية.ووقع الاعتداء الذي تبنّاه تنظيم داعش بحسب مركز سايت الأميركي لرصد المواقع الجهادية، بعد يومين على إعلان نتائج استفتاء أجري الإثنين الماضي أيدت فيه غالبية […]

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