بيلوسي تنتصر على ترامب وتكرس نفسها زعيمة للديموقراطيين

2019/01/28 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس بعد أن أجمعت الاوساط الاميركية على أن الفائز الاكبر باختبار القوة حول “إغلاق” الادارات الفدرالية، هي الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، باتت الأخيرة اليوم الزعيمة الابرز لحزبها بعد أن كانت موضع تشكيك داخله حتى فترة قريبة.وعندما تكلمت بيلوسي بعيد اعلان دونالد ترامب التوصل الى التسوية الموقتة بشأن “الإغلاق” الحكومي، حرصت على […]

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