2019/01/28 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ylH5likYbVA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالرغم من صغر سنه الا ان نتاجه كبير شاعر غريب الاطوار يمزج بين الشعر والدراما لينتج صورةجميلة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالرغم من صغر سنه الا ان نتاجه كبير شاعر غريب الاطوار يمزج بين الشعر والدراما لينتج صورةجميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).