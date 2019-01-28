باريس سان جيرمان يمطر شباك رين برباعية

2019/01/28 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق باريس سان جيرمان انتصاراً كبيراً على ضيفه رين 4-1 الأحد في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.وبدا فريق المدرب الألماني توماس توخل غير متأثر بالغيابات (نيمار أبرز الغائبين) في بداية اللقاء، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 7 عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني إثر عرضية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.لكن رين أدرك التعادل في الدقيقة 28 عندما فشل قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا في اعتراض كرة عرضية للمالي هاماري تراوري، فوصلت إلى السنغالي مباي نيانغ الذي حولها في الشباك.وفي الشوط الثاني، كشر النادي الباريسي عن أنيابه وسجل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة، أولها عبر دي ماريا بعد تمريرة طويلة من تياغو سيلفا وتسديدة من الأرجنتيني (60)، ثم أضاف كيليان مبابي الثاني بعد تمريرة من الألماني يوليان دراكسلر (66) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين (18 هدفاً)، وكافاني الرابع بتمريرة رائعة من مبابي (71).ليون يفوز خارج الديار عزز ليون مركزه الثالث عقب فوزه على مضيفه أميان 1-صفر.ويدين ليون بفوزه الثاني توالياً في الدوري، إلى البلجيكي جيسون دينايير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، رافعاً رصيد فريقه إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وذلك قبل مباراته الصعبة جداً الأحد المقبل على أرضه ضد باريس سان جيرمان.وفي باقي المواجهات، فاز مونبلييه على كان (2-صفر) وتعادل تولوز مع أنجيه سلبياً.

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