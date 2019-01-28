نتنياهو ردا على نصر الله: لا تختبر قوة جيشنا الفتاكة

2019/01/28 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم على تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني بشأن الأنفاق على الحدود مع إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن

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