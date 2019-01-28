البشير يفشل بإقناع السيسي بشرعيته في قمع التظاهرات

2019/01/28 | 05:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – أرسل الرئيس السوداني عمر حسن البشير من القاهرة، الأحد، إشارة خفية إلى خصومه السياسيين تقول إنه يمارس مهامّه بصورة طبيعية

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