إدلب ورقة ضغط روسية موجعة لتركيا

2019/01/28 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – تشكل إدلب ورقة ضغط روسية قوية على تركيا خاصة وأن الأخيرة ارتكبت خطأ فادحا بالسماح لهيئة تحرير الشام التي تقودها

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