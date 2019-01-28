البيت الأبيض يؤكد استعداد ترامب لإغلاق حكومي مرة أخرى

2019/01/28 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لإغلاق حكومي آخر في حال رفض الكونجرس التعاون معه لتأمين الحدود الجنوبية.وأوضح مولفاني في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” الأحد، أن ترامب لا يريد إغلاق الوكالات الفيدرالية مرة أخرى ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية، لكنه أكد […]

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