تركيا.. المحققون الدوليون يبدأون اولى خطواتهم في قضية مقتل خاشقجي

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وسائل اعلام تركية اليوم عن زيارة مرتقبة لمحققين دوليّين

برئاسة مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام

التعسفي أجنيس كالامارد، إلى زيارة القنصلية السعودية في مدينة

إسطنبول التركية، والتي كانت مسرحًا لجريمة اغتيال الصحفي السعودي

جمال خاشقجي كالامارد المحققة في مجال حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، قدمت طلبا

للسماح بدخول مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في

اسطنبول وقالت كالامارد التي تبدأ يوم الاثنين مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا

بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات

السعودية بشأن طلبها.ولم يصدر أي بيان أو تصريح من السلطات السعودية بخصوص السماح للمحققين

الدوليين بزيارة القنصلية في إسطنبولخطوة التحقيق الدولي في مقتل خاشقچي ستجعل الباب مفتوحآ على مصراعيه

في هذه القضية الى وقت طويل لحين تسليم الجناة ليمثلوا امام المحاكم

الدولية ولن تستطيع السعودية التستر على الامر بمرور الوقت .

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