متى ترفع الكتل السياسية؟ ونرى الدولة العادلة

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي فضل الله الزبيدي

في مفهوم النظم السياسية الحديثة، إن الدول الديمقراطية، إنبثقت عن نظريات العقد الإجتماعي، تبعا" لرؤية المفكرين السياسين جون لوك، وهوبز وروسو وأخرين،

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