الكمارك: أعادة أصدار أرساليتي أدوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك "محطة كمرك بوابة البصرة" اليوم الأثنين، عن اعادتها حاويتين حجم ٤٠قدم تحمل أدوية بشرية بدون أوراق رسمية ذات منشأ سوري وهندي.

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