الصابئة المندائيين يعزون الايزيديين بوفاة الامير “تحسين بك”

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد وجه رئيس ديانة الصابئة المندائية في العراق فضيلة الريشه امه ستار جبار حلو التعازي الى أبناء الديانة الايزيدية في العراق و العالم بوفاة أمير الديانة الايزيدية المرحوم “تحسين بك” و من جهته وجه النائب عن كتلة الصابئة في مجلس النواب العراقي نوفل الناشي التعزية إلى أبناء الديانة الايزيدية في العراق و […]

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