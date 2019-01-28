نائب : الفصل التشريعي الثاني سيشهد “مخاضاً عسيراً” لاختيار رؤساء اللجان النيابية

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري، الاثنين، أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيشهد مخاضا عسيرا لإكمال الكابينة الوزارية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، فيما بين أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على توزيع اللجان.وقال البديري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئاسات اللجان النيابية الدائمة ستثير خلاف داخل مجلس […]

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