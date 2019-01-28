أربيل.. حريق في أحد المراكز التجارية يودي بحياة شخص

2019/01/28 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيللقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، 28 كانون الثاني، 2019، جراء حريق اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة أربيل.وقال مدير الدفاع المدني في أربيل، العميد شوان عبدالقادر، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية من موقع الحادث إن "عاملاً لقي حتفه خلال تعبئة مَرجَل (بويلر) المولدة بالنفط بسبب اندلاع حريق مفاجئ في رويال مول".وأضاف: "لقربنا من المكان، نجحنا في إخماد الحريق خلال وقت قصير، ولحسن الحظ لم تمتد النيران إلى مناطق أخرى".وأشار مدير الدفاع المدني إلى أنه "لم تتبين بعد أسباب اندلاع الحريق".

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