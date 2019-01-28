صالح يؤكد للمبعوث الكوري أهمية مشاركة الشركات الكورية في اعمار المناطق المحررة

2019/01/28 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، للمبعوث الرئاسي الكوري الخاص، هان بيونغ دو، أهمية المشاركة الفاعلة للشركات الكورية لاعمار المناطق المحررة في البلاد.وذكر بيان لمكتب صالح، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان ” رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، المبعوث الرئاسي الكوري الخاص هان بيونغ دو والوفد المرافق له”.وأشاد صالح بـ ...

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