تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد بشأن اليمن

2019/01/28 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال غريفيث، اليوم الاثنين، إن "حالة الزخم، لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت فيما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".وأوضح: "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة لان هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، التعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".انتهى ..م ف

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