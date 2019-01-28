2019/01/28 | 16:07

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صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

العراقمنوع

صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

الاثنين 28 يناير 2019 - 15:34

صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

اجتاحت موجة من السيول، اليوم الاثنين، منطقة الرهيمة في بحر النجف، وسط توقعات بزيادة كميات الأمطار.

انتهى .م ك

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