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صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم
2019/01/28 | 16:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

العراقمنوع

صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

الاثنين 28 يناير 2019 - 15:34

صور تكشف حجم السيول التي ضربت النجف الاشرف اليوم

اجتاحت موجة من السيول، اليوم الاثنين، منطقة الرهيمة في بحر النجف، وسط توقعات بزيادة كميات الأمطار.

 

 

 

انتهى .م ك

 

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