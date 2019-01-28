ديالى.. انتهاء اعتصام أهالي ابو كرمة وفتح طريق الوقف بعد مرور 5 ايام على قطعه

2019/01/28 | 16:07

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بغداد اليوم- ديالىاعلن اهالي قرية ابو كرمة في محافظة ديالى، الاثنين، انتهاء اعتصامهم السلمي واعادة فتح طريق الوقف بعد مرور خمسة ايام على قطعه.

وقال مختار قرية ابو كرمة (٢٥كم شمال شرق بعقوبة)، جمعة الربيعي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القيادات الامنية العليا في ديالى عقدت مؤتمرا لاهالي ابو كرمة والمخيسة وابي صيدا لبحث الاوضاع الامنية، وجرى خلاله الاتفاق على سلسلة قرارات لمواجهة الارهاب وتامين القرى".

واضاف الربيعي، ان "اهالي ابو كرمة قرروا بعد الاجتماع انهاء اعتصامهم السلمي وفتح طريق الوقف بعد مرور خمسة ايام على قطعه".

بغداد اليوم - متابعة

كشف محافظ واسط المجمد محمد جميل المياحي، الاثنين 28 كانون الثاني 2019، أن معركته مع مجلس المحافظة بدأت بعد تسلمه مهامه التي استمرت 70 يوماً، مبينا أنه كشف خلالها العديد من الملفات الفساد المرتبطة بجهات متنفذة منذ أعوام.

وقا

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (28 كانون الثاني 2019)، بان معبراً حدودياً مع إيران يشكل أكبر تهديد للأمن الاقتصادي في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معبر سومار- مندلي الحدودي مع إيران، شرق ديال

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، 28 كانون الثاني، 2019، مع زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي ملف اكمال الكابينة الوزارية ودعم الاقتصاد والاعمار في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، إن "الرئيس برهم صالح، استقبل

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